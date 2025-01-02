Поиск

Дальняя авиация РФ продолжит патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2025 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Патрулирование воздушного пространства над Арктикой и Атлантикой станет одной из приоритетных задач для самолетов дальней противолодочной авиации в 2025 году, сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение 2024 года экипажи противолодочных самолетов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой.

"Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - заявили в пресс-службе СФ.

По ее данным, средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тыс. километров.

Как сказали в пресс-службе флота, "помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, летчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике".

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс. км, боевой радиус действия - 6,4 тыс. км.

Ту-142 Северный флот Арктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

Т-Банк присоединил Росбанк

Разлив мазута в Керченском проливе

С Черноморского побережья Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5642 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе106 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });