Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Около 4,5 тыс. жителей Новгородской области остались без электричества из-за обрывов ЛЭП, связанных с налипанием на провода мокрого снега, сообщило в четверг региональное министерство ЖКХ и ТЭК.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями по состоянию на 14:00 в сетях Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Большинство аварий произошло на юго-востоке области.

Срок завершения ремонтных работ министерство не указывает.