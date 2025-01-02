Более 8 тыс. жителей Псковской области остались без света из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Более восьми тысяч человек в Псковской области остались без электричества из-за метели и сильного ветра, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников.

"В Псковской области в связи с ухудшением погоды энергетики перешли в особый режим работы. Ситуацию разобрали в рамках экстренного заседания штаба по энергосбережению", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Струго-Красненском муниципальном округах.

"Всего без электричества было более 8 тысяч человек. Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет", - отметил Ведерников.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 78 бригад численностью 221 человек и 78 единиц техники. Установлено 10 генераторов.