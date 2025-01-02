Участок трассы М5 "Урал" перекрыт в Оренбургской области из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Запрет на движение транспорта установлен на участке федеральной автодороги М5 "Урал" в Оренбургской области из-за метели, сообщает в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

По данным пресс-службы, прекращено движение для всех видов транспортных средств с 20:30 (18:30 по Москве) 2 января на участке Краснощеково-Новоникольск.

Уточняется, что запрет введен из-за ухудшения погодных условий - появления метели и связанным с ней ограничением видимости.

По предварительным данным, ограничения будут сняты в пятницу в 8:00 по Москве.