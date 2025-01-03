Сняты ограничения движения на участке М5 "Урал" под Оренбургом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Введенные накануне из-за непогоды ограничения движения на участке федеральной автодороге М-5 "Урал" в Оренбургской области сняты, сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"В связи с наступлением благоприятных погодных условий с 3 января с 14:00 снято ограничение движения на дороге Каменноозерное - Медногорск от выезда из Медногорска до трассы М5 "Урал", с 10:15 открыт участок трассы Оренбург - Орск (Краснощеково - Новоникольск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все автодороги Оренбургской области открыты для проезда, в минувшие сутки на расчистке региональных и межмуниципальных трасс от снега было задействовано 392 единицы спецтехники.

Как сообщалось, запрет на движение транспорта на участке федеральной трассы М5 "Урал" был установлен накануне вечером из-за метели.