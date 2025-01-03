Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ по селу в Белгородской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори ранен мирный житель.

"Дрон ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.