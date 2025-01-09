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В Белгородской области дроны атаковали четыре населенных пункта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаках дронов в четырех населенных пунктах, по предварительным данным, никто не пострадал.

В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Там осколки посекли заборы двух частных домовладений, кровлю частного дома и два легковых автомобиля.

В Белгородском районе беспилотники атаковали село Никольское и поселок Октябрьский.

"В поселке Октябрьский Белгородского района дрон атаковал стоянку коммерческого объекта - у двух легковых автомобилей повреждены кузовы и остекление", - проинформировал губернатор.

В селе Никольском в многоквартирном доме пробита кровля и выбиты окна в трех квартирах.

В селе Коновалово Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна.

Ранее 9 января Гладков сообщил об атаке беспилотника на частный дом в селе Муром Шебекинского округа, в результате которой ранения получил мирный житель. В поселке Малиновка Белгородского района при атаке беспилотника была повреждена линия электропередачи - пять улиц временно остаются без света. В селе Чайки Белгородского района FPV-дронами повреждена "ГАЗель".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Борисовка Белгородский район Белгородская область Борисовский район
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