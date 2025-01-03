Минпромторг РФ отметил, что рисков недопоставки значимых товаров в магазины сейчас нет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Риск возникновения дефицита в РФ каких-либо социально значимых товаров сейчас отсутствует, что касается ценообразования, то производителям и ритейлерам при участии государства удается договариваться о сдерживании наценок, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Сейчас Минпромторг на постоянной основе ведет мониторинг ситуации с поставками основных видов продовольственных товаров в российские магазины и ценообразования на них. Рисков непоставки в необходимом объеме каких-либо значимых товаров на текущий момент нет", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Чекушов отметил, что ведется работа по увеличению количества товаров "первой цены": "По всей продуктовой корзине социально значимых товаров такая работа уже проведена".

Также Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают торговым сетям и производителям заключать добровольные соглашения об ограничении наценок (в конце 2024 года были приняты поправки в законодательство, позволяющие ограничивать наценки на все виды товаров, а не только на социально значимые).

В отдельных случаях, как отметил Чекушов, принимаются регуляторные решения, как это произошло со сливочным маслом. "Мы выступаем прежде всего за меры в области таможенно-тарифного регулирования: можно чуть ограничить, если требуется, экспорт, снизить пошлину на импорт, чтобы насытить рынок. Такого рода регулирование - это общемировая практика, и оно наиболее эффективно. А жесткие ограничения цен или запреты на экспорт только ломают рынок и делают его для бизнеса не интересным", - подчеркнул замминистра.