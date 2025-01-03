РФ просубсидирует в 2025 году логистику в Латинскую Америку и Африку на 1,2 млрд руб.

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Россия с 2025 года начнет субсидировать часть затрат логистических операторов при поставках экспортной продукции из РФ по новым маршрутам в страны Латинской Америки и Африки (южнее Сахары). Как рассказал в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, в первый год на "раскатку" этих маршрутов планируется направить 1,2 млрд рублей.

"Проект решения Минпромторга о выдаче такого рода субсидий готов, он сейчас согласовывается с федеральными органами исполнительной власти. Управлять этим проектом будем вместе с Минтрансом. Думаю, что в ближайшее время документ будет принят", - сообщил он.

"На следующий год мы планируем заложить на нее более чем 1,2 млрд рублей. Это стартовые деньги, которые предполагают финансирование двух пилотных маршрутов", - заявил чиновник.

По его словам, в числе приоритетных маршрутов на первом этапе будет Латинская Америка с упором на Бразилию как партнера РФ по БРИКС. "Здесь мы исконно сильны в поставках минеральных удобрений, но хотелось бы высокотехнологичный экспорт не ограничивать только химической продукцией", - отметил Чекушов, указав, что условия отбора заявок при распределении субсидии будут "заточены" прежде всего под контейнерные грузы.

Второй маршрут, "раскатка" которого, как ожидается, будет просубсидирована, - западное или восточное побережье Африки. "Какие именно страны будет определено исходя из тех заявок, которые будут поданы", - сказал замминистра.

"Планируем, что за счет субсидий в течение двух-трех лет новые маршруты приобретут популярность, и за счет возросших объемов поставок их стоимость органическим образом снизится до экономически обоснованной. Бюджету уже не нужно будет тратиться на то, чтобы из года в год субсидировать именно эти маршруты, и мы сможем все новые и новые направления включать в эту программу", - сообщил он, назвав в числе потенциальных будущих претендентов на субсидии МТК "Север - Юг" и Севморпуть.

В базовом варианте планируется компенсировать порядка 50% от стоимости фрахта. "Но посмотрим, как пройдет отбор. Наша задача провезти максимальное количество грузов, и уже логистический оператор будет оценивать эффективность той или иной субсидии. Может быть, кто-то готов взять на себя обязательства по большему объему экспорта, и за счет того, что у него, возможно, какие-то расходы будут чуть меньше, возьмет в процентном отношении меньше субсидий", - пояснил Чекушов.

Отбор предполагается провести через "пару месяцев" после проведения отбора по основной экспортной транспортной субсидии (уже действует и предоставляется без привязки к конкретному транспортному маршруту) в феврале.

Чекушов подтвердил, что общая логистическая субсидия в 2025 году будет сокращена как по объему финансирования (до 5,9 млрд рублей с 17,7 млрд в 2024 году), так и по количеству участников (претендовать на нее смогут только машиностроители, лесопереработчики и экспортеры из новых регионов). В перспективе Минпромторг готов вернуться к расширенному перечню отраслей - получателей субсидии.