Минобороны РФ сообщило о 12 групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю нанесли массированный и двенадцать групповых ударов по объектам на Украине, поражены военные аэродромы, пороховой завод, цеха сборки беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, с 28 декабря по 3 января нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по различным объектам на Украине.

По данным военных, "поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".