Группировка "Центр" за неделю отразила 85 контратак ВСУ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" продвигаются в глубину обороны украинской армии, за неделю отразили 85 контратак противника, сообщает Минобороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка Донецкой народной республики. Нанесено поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины", - сказано в его сообщении.

В течение недели отражены 85 контратак противника, говорится в сводке.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки "Центр" за неделю составили свыше 2 750 военнослужащих, семь танков, 10 БМП, 13 БТРов и 16 других боевых бронированных машин. Уничтожены 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии противника, сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - сказано в сообщении.

На харьковском направлении, говорится в сводке, нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3 130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы", - сообщает министерство.

Войска группировки "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии. Отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ, заявили в Минобороны.

По его данным, противник потерял на этом участке фронта более 3 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров и еще четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и 11 складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, пехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак противника", - сказано в сводке.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1 745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера и два М113, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада боеприпасов, сообщает министерство обороны РФ.

Подразделения группировки "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 14 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - сообщило Минобороны.