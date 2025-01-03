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"Роскосмос" сообщил о первых снимках со спутника "Ресурс-П"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Космический аппарат "Ресурс-П" №5, выведенный на орбиту 25 декабря прошлого года, передал первые снимки поверхности Земли, сообщил в пятницу "Роскосмос".

"Сегодня в 10:35 по Москве проведены первые включения аппаратуры "Геотон-Л1" - основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения. Получены первые изображения вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ", - сказано в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" №5 стартовала 25 декабря в 10:45 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. Спутник был выведен на орбиту через 9 минут 23 секунды после старта.

Разработчиком космических аппаратов "Ресурс-П" является Ракетно-космический центр "Прогресс".

Данные спутники предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Роскосмос Ресурс-П
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