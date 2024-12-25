Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета со спутником стартовала в среду в 10:45 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Спутник вывели на орбиту через 9 минут 23 секунды после старта.

Предыдущий аппарат серии "Ресурс-П" №4 был выведен на орбиту 31 марта 2024 года ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. 5 апреля аппарат передал первые снимки на Землю.

Разработчиком космических аппаратов "Ресурс-П" является Ракетно-космический центр "Прогресс". Данные спутники предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.