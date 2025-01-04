Не менее пяти беспилотников подавлены в Воронеже и пригороде

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о подавлении нескольких беспилотноков на территории областного центра и пригорода.

"В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна.

На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется, отметил Гусев.