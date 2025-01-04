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Режим ЧС ввели в районе Воронежа после падения беспилотников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Левобережном районе Воронежа после падения БПЛА, сообщил мэр Сергей Петрин.

"Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС. Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ. Никаких ограничений для жителей это не влечет", - написал Петрин в своем телеграм-канале в субботу.

По информации губернатора Александра Гусева, из зоны падения дрона эвакуировали жителей трех многоэтажек.

"16 человек размещены в ПВР, остальные отправились к родственникам и соседям. Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице. Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. К восстановлению окон городские службы приступят в ближайшее время.

Ранее Гусев сообщил о подавлении не менее пяти БПЛА в областном центре и пригороде.

Воронеж
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