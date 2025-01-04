Скорая" в Боровичах не смогла доехать до ребенка из-за не очищенной от снега улицы

Ребенок в реанимации

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Автомобиль скорой медпомощи в новгородском городе Боровичи не смог доехать до ребенка-эпилептика по вызову из-за того, что местные коммунальщики не очистили улицу от снежных завалов, сообщила в субботу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что карета "скорой помощи" в Боровичах не смогла своевременно купировать приступ эпилепсии у ребенка, поскольку автодорога не была очищена надлежащим образом", - говорится в информации ведомства.

В настоящее время ребенок находится в реанимации.

Прокуратура и региональное управление СК проводят проверки.