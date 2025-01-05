Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 января

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Канцлер Австрии уходит в отставку, Овечкин сократил отставание от рекорда Грецки, к США приближается снежный шторм

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Канцлер Австрии решил уйти в отставку после неудачных переговоров по коалиции. Об этом сообщают европейские СМИ.

- Овечкин забил свой 872 гол в НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 22 голов.

- "Скорая" в новгородских Боровичах не смогла доехать до ребенка-инвалида из-за не очищенной от снега улицы. Ребенок в реанимации, прокуратура и СК проводят проверки.

- К США приближается снежный шторм, от которого могут пострадать до 62 млн человек. По прогнозам, буря накроет, минимум, 12 штатов.

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