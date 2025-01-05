Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке БПЛА

Пострадавших нет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали город Грайворон, села Гора-Подол и Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"ВСУ с помощью беспилотников ударили ещё по трём населённым пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "в городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство - в здании повреждено остекление".

В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной квартире были выбиты окна.

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Кроме того, выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля.