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Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ по Белгородской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотника ВСУ на участке автодороги Черемошное-Никольское был ранен мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Черемошное - Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода," - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Вследствие атаки беспилотника произошло возгорание техники, добавил губернатор.

В селе Крутой Лог Белгородского района во время перехвата дрона была повреждена кровля.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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