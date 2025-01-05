Российские военные за сутки сбили самолет МиГ-29 и 174 беспилотника ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили в течение суток самолет МиГ-29 и 174 беспилотника ВСУ.

"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Отмечается, что нанесены новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины.