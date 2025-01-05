Группировка "Центр" за сутки отбила 17 контратак ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение суток отразила 17 контратак украинской армии, уничтожила два танка Leopard, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Песчаное, Новоалександровка, Новооленовка, Славянка, Нововасилевка, Дзержинск, Лысовка, Даченское, Зеленое, Украинка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой народной республики. Отразили 17 контратак формирований ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в зоне действий группировки "Центр" украинская армия потеряла более 410 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, четыре гаубицы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой народной республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - заявили в министерстве.

По его информации, потери украинских сил на этом участке фронта составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина "Козак", десять пикапов, пять гаубиц Д-30, орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер М113, орудия М101 и два M119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Хортица".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - сообщили военные РФ.

По их данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 230 военнослужащих и пикап.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле, и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки противника", - сказано в сообщении Минобороны.

Потери ВСУ на этом участке составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, четыре автомобиля, три гаубицы, сказали в ведомстве.

Сообщается, что на харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы (Харьковская область). Здесь ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три гаубицы. Уничтожен склад с боеприпасами.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, две гаубицы.