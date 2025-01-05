Туристический автобус перевернулся в Карелии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Туристический автобус перевернулся в Питкярантском районе Карелии, сообщил в воскресенье министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"В районе поселка Ляскеля перевернулся туристический автобус, в котором находились 43 человека. По предварительным данным, число пострадавших увеличилось до 6 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. По травмам: переломы конечностей, травма грудной клетки", - написал он в своем телеграм-канале.

В автобусе находились путешественники из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

Как отметил Охлопков, на помощь выехали машины скорой медицинской помощи из Питкярантской и из Сортавальской ЦРБ. Четырех пассажиров эвакуируют в Сортавалу, еще двое отправятся в Питкярантскую ЦРБ.