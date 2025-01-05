Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до семи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до семи человек, сообщает в воскресенье МЧС республики.

"На месте сейчас работают сотрудники МЧС Республики Карелия, полиция и медики. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Как отметили в МЧС, водитель не справился с управлением и туристический автобус съехал в кювет на автомобильной дороге Ляскеля - Питкяранта.

Минздрав Карелии подготовил вертолет санитарной авиации и резерв востребованных специалистов для экстренного вылета в случае необходимости.

Ранее министр здравоохранения Карелии сообщил, что всего в автобусе было 43 пассажира, среди них путешественники из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.