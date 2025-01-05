Минобороны РФ сообщило о поражении еще 11 беспилотников ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нейтрализовали еще 11 украинских беспилотников самолетного типа над двумя областями.

"В период с 18:00 до 21:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА - над территорией Курской", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье ведомство сообщало о ликвидации двух беспилотников над этими регионами.