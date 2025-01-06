12 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 дронов ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Семь БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

При атаке дрона ВСУ на село Ржевка Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в больницу №2 г. Белгорода.