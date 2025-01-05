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Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге временно запрещено

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 22:30 (по Москве) 5 января 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщало о временном закрытии Военно-Грузинской дороги для большегрузов с 17:45 (по Москве).

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога МЧС России
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