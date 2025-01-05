Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге временно запрещено

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

Как говорится в сообщении, "запрещено движение большегрузных автотранспортных средств, на участке город Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 17:45 мск 5 января 2025 года до особого распоряжения".

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.