Семь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел вечером в воскресенье в многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, погибло семь человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Кировской области сотрудники МЧС России обнаружили седьмого погибшего", - говорится в сообщении.

Пожар охватил 480 кв. м здания. Для тушения огня было привлечено 46 специалистов и 14 единиц техники.

Губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале сообщил, что в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Отмечается, что троим удалось эвакуироваться.