Число погибших при пожаре в Кировской области выросло до восьми человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли при пожаре вечером в воскресенье в многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировской области. При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший", - говорится в сообщении.

Пожар охватил 480 кв. м здания. Для тушения огня было привлечено 46 специалистов и 14 единиц техники.

Губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале сообщил, что в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Отмечается, что троим удалось эвакуироваться.

Прокуратура Кировской области организовала проверку по факту пожара.