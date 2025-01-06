Российские военные взяли под контроль населенный пункт Даченское в ДНР

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Даченское ДНР, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Даченское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Войсками группировки "Центр" нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко (ДНР). Отражены 14 контратак формирований ВСУ, сообщило Минобороны.

По его сведениям, на этом участке фронта противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка, три БМП, бронетранспортеры М113 и VAB, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики. Отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке.

Здесь потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортера М113, боевые бронированные машины Iveco и "Козак", 12 автомобилей, девять единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены станции РЭБ "Мираж" и "Квертус", две станции контрбатарейной борьбы.

Подразделениями "Южной" группировки войск, которые ранее взяли под контроль Курахово в ДНР, нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное (ДНР). Отражены три контратаки штурмовых групп противника, сообщает ведомство.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 265 военнослужащих, танк Leopard, два бронетранспортера М113, боевая бронированная машина "Козак", пикап, десять единиц артиллерийского вооружения, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - заявили в Минобороны.

По его данным, на этом участке фронта потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, четыре автомобиля, пять единиц артиллерийского вооружения. Уничтожен склад боеприпасов.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - сообщило Минобороны РФ.