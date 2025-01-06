ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Нанесены удары по складам вооружения и инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах", - заявили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".