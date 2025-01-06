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Военные РФ пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресекли попытки прорыва штурмовых украинских групп в Курской области.

"С целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин", - сообщили военные.

Как отметили в ведомстве, "потери противника составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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