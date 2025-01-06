Военные РФ пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресекли попытки прорыва штурмовых украинских групп в Курской области.

"С целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин", - сообщили военные.

Как отметили в ведомстве, "потери противника составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения".