Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 485 военных

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили до 485 военных, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 49 500 военных, говорится в сводке.

"В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное", - сообщило ведомство.

По его данным, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.

Минобороны сообщает, что за время боев на курском направлении противник потерял 283 танка, 216 БМП, 158 БТРов, 1 500 боевых бронированных машин, 1 418 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники.

Как говорится в сводке военного ведомства, "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".