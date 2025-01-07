В Петрозаводске произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в жилом доме на улице Луначарского в карельском Петрозаводске пострадали четыре человека, сообщили в МЧС России в понедельник.

"В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали 4 человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 44 специалиста и девять единиц техники.