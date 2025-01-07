Что случилось этой ночью: вторник, 7 января

Празднование Рождества Христова, взрыв газа в Петрозаводске, первая жертва птичьего гриппа в США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Православные верующие празднуют Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершил праздничную службу в храме Христа Спасителя. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе. После этого он отправился в Храм Христа Спасителя, где по его просьбе патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО.

- В Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Луначарского. В результате обрушилась межкомнатная стена. Пострадали четыре человека, двое из них были извлечены из-под завалов сотрудниками МЧС России.

- В американском штате Луизиана зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа H5N1. Скончавшийся был старше 65 лет. Он заразился птичьим гриппом в результате контактов с домашними и дикими птицами.

- Конгресс США завершил подсчет голосов коллегии выборщиков, по результатам которого официально объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов. Итоговые результаты подтвердила вице-президент США Камала Харрис, которая руководила процессом в качестве председателя Сената.

- Минфин США сообщил, что выводит из-под санкций транзакции, необходимые для продажи или безвозмездной передачи энергоресурсов Сирии. Речь идет о нефти, нефтепродуктах, газе, электроэнергии. Лицензия будет действовать до 7 июля 2025 года.

- КНДР успешно испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). За пуском в режиме видеосвязи наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

- Подземный толчок магнитудой 6,5 зафиксировали в Тибетском автономном районе КНР у границы с Непалом и Индией. Эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг. По интенсивности сотрясений оно оценивается как "опустошительное".