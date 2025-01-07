Поиск

Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после Рождественского богослужения в храме на Поклонной горе отправился в Храм Христа Спасителя, где по его просьбе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин поздравил патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены в алтаре Храма Христа Спасителя.

В ходе беседы в алтаре президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, которые выполняют особо важные задачи в зоне СВО.

"Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь", - процитировал Песков слова президента.

Патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконы в присутствии главы государства.

Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы его инициалы, сказал Песков.

Владимир Путин Патриарх Кирилл Рождество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе в Москве

В канун Рождества патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении справедливого мира

В канун Рождества патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении справедливого мира

Что произошло за день: понедельник, 6 января

Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Крыма обнаружили два новых выброса мазута

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 118 тыс. тонн песка с мазутом собрали на черноморском побережье Кубани

Более 118 тыс. тонн песка с мазутом собрали на черноморском побережье Кубани
Разлив мазута в Керченском проливе

Ограничительные сети начали устанавливать на Кубани для защиты пляжей от мазута

Ограничительные сети начали устанавливать на Кубани для защиты пляжей от мазута

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС
Разлив мазута в Керченском проливе

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом

Более 5,6 тыс. птиц спасены на Кубани от загрязнения мазутом
Военная операция на Украине

Российская армия взяла под контроль город Курахово в Донбассе

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5662 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе150 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии141 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });