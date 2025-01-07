Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после Рождественского богослужения в храме на Поклонной горе отправился в Храм Христа Спасителя, где по его просьбе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин поздравил патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены в алтаре Храма Христа Спасителя.

В ходе беседы в алтаре президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, которые выполняют особо важные задачи в зоне СВО.

"Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь", - процитировал Песков слова президента.

Патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконы в присутствии главы государства.

Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы его инициалы, сказал Песков.