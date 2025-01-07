Патриарх Кирилл считает, что антироссийский угар на Украине рассеется как дурман

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что нынешние антироссийские настроения на Украине однажды рассеются как дурман.

В рождественском интервью, показанном во вторник на телеканале "Россия-1", патриарх напомнил о многочисленных узах, связывающих жителей Украины с Россией, таких как совместные браки, общая культура, обучение в вузах двух стран, рабочие контакты.

"Сам факт, что так легко удалось, несмотря на эти связи, возбудить вот эту ненависть и довести дело до вооруженного конфликта, конечно, свидетельствует о том, что очень большие силы были брошены на одурманивание украинского народа. Но верю, что этот дурман - это такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу. Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал. Вот так же произойдет. Люди поймут, что это наваждение", - сказал патриарх Кирилл.

Он выразил надежду на то, что "духовная и культурная потенция, вложенная в наши народы, объединенные общей историей, общей верой, в конце концов и одержит победу над этими временными, но очень опасными политическими заблуждениями". "Даже это больше, чем заблуждениями, - политическими преступлениями, которые привели к столкновению двух братских народов к междоусобной брани", - подчеркнул патриарх.