Патриарх Кирилл в пасхальном послании пожелал прочного и справедливого мира на Украине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном пасхальном послании особо затронул тему конфликта на Украине и необходимости построения справедливого мира.

"В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий. Мы как христиане не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестёр, поэтому мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он (...) исцелил телесные, а наипаче - душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир", - сказано в патриаршем послании.

Глава Русской церкви призвал уподобиться Христу в служении ближним и отметил, что "любая, даже самая маленькая, добродетель, преодоление собственного эгоизма ради блага другого человека приближают нас к Богу - Источнику жизни и бессмертия, а значит, делают счастливее".