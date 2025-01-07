ВСУ за время боев на курском направлении потеряли более 49,8 тыс. человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили свыше 325 человек, 10 танков, 11 боевых бронированных машин, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили свыше 325 военнослужащих, уничтожены десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 49 830 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Там отметили, что российские самолеты, вертолеты и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зазулевка, Замостье, Камышовка, Мирный, Русское Поречное, Свердликово в Курской области, а также в районе Басовки в Сумской области.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлений ВСУ потеряли 293 танка, 217 боевых машин пехоты, 159 бронетранспортеров, 1511 боевых бронированных машин, 1426 автомобилей, 344 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники.