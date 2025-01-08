На атакованном дронами промпредприятии в Энгельсе есть повреждения

Беспилотники также атаковали Саратов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях на промышленном предприятии в Энгельсе в результате падения обломков беспилотников.

"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы, региона массированной атаке дронов также подвергся Саратов.