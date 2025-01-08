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Власти развернули оперштаб на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Оперативный штаб развернут на предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", - написал Бусаргин.

Ранее глава региона сообщил об уничтожении дронов над Энгельсом и попадании обломков на промышленный объект в городе.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Саратовская область Энгельс
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