Власти развернули оперштаб на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Оперативный штаб развернут на предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", - написал Бусаргин.

Ранее глава региона сообщил об уничтожении дронов над Энгельсом и попадании обломков на промышленный объект в городе.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.