Движение на участке трассы М-5 в Оренбуржье и Самарской области ограничено

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Транспортные ограничения для движения автобусов, маршрутных такси и большегрузов введены на участке трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС в среду.

"Введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги (...) М-5 "Урал", подъезд к г. Оренбург с 357 (н.п. Переволоцкий) по 405 километр (н.п. Холодные Ключи)", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.

В телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области сообщается, что на трассах ограничена видимость из-за сильной метели.

В свою очередь в телеграм-канале Госавтоинспекции Самарской области сообщается, что на участке с 98-го по 129-й км (участок на границе с Оренбургской областью) полностью прекращено движение до 15:00 по московскому времени.