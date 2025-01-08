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Участок федеральной трассы Р-239 в Оренбуржье перекрыт из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение транспорта временно прекращено на участке автодороги федерального значения Р-239 в Оренбургской области из-за метели, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции в среду.

В связи с сильной метелью и недостаточной видимостью с 14:55 (12:55 мск) временно прекращено движение для всех типов транспорта на участке с 447-го по 573-й км автомобильной дороги Р-239 (от города Абдулино до села Шарлык).

На отрезке этой трассы от 573-го до 710-го км (до Оренбурга) введено ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.

Как сообщалось, утром в среду также были введены транспортные ограничения для автобусов, маршрутных такси и большегрузов на участке трассы М-5 "Урал" от поселка Переволоцкий до поселка Холодные Ключи.

В Самарской области с 98-го по 129-й км (участок М-5 на границе с Оренбургской областью) также прекращено движение до 15:00 по московскому времени.

Оренбургская область
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