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Пожар на буровой установке в Оренбуржье полностью ликвидирован

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Авария на буровой скважине в Алексеевском районе Оренбургской области полностью ликвидирована, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону в среду.

"7 января факельное горение на скважине ликвидировано", - говорится в сообщении.

Авария произошла 22 декабря. На ликвидацию аварии потребовалось более двух недель.

"Ранее, после многократных попыток, специалистам удалось очистить устье и срезать часть металлических конструкций", - отмечает управление.

Затем было установлено устройство отвода пламени, подготовлен и смонтирован комплект оборудования для герметизации, после этого возгорание на скважине перешло в контролируемый режим и в итоге проведены работы по ее глушению.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Пресс-служба отмечает, что к работам на финальном этапе привлекались 31 человек и 16 единиц техники.

Как сообщалось, 22 декабря вблизи поселка Красногорский произошло факельное горение газового фонтана буровой скважины.

По данным региональных властей, буровая установка находится на Аксютинском нефтяном месторождении, принадлежит ООО "Русланойл" (г. Альметьевск, Республика Татарстан).

ООО "Русланойл" учреждено 10 лет назад, принадлежит ЗАО "Хит Р" (по данным ЕГРЮЛ). ООО владеет четырьмя лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых, а также пользование недрами.

Оренбургская область
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