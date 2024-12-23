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В Оренбургской области случился пожар на буровой установке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Оренбургской области тушат пожар на буровой установке, сообщает телеграм-канал МЧС.

"Вблизи поселка Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Для демонтажа конструкций привлечена инженерная техника.

На месте работают 56 специалистов и 24 единицы техники.

Пожар начался 22 декабря: пресс-служба губернатора Оренбургской области уточнила, что информация о возгорании буровой установки в 4 км от населенного пункта Красногорский Асекеевского района поступила в воскресенье в 19:30 по Москве.

"Буровая установка находится на Аксютинском нефтяном месторождении, принадлежит ООО "Русланойл" (Альметьевск, Татарстан). Погибших, пострадавших нет. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

Превышений ПДК вредных веществ на месте не зафиксировано.

Для ликвидации аварии привлечены силы и средства МЧС, регионального правительства, муниципалитета и специализированной компании собственника буровой установки.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что "на первоначальном этапе факел был достаточно высокий, достигал 20 метров". "Сейчас он, конечно, не такой высокий, необходимые работы по минимизации процессов горения проведены. Работают пожарные, охлаждают оборудование, конструкции, которые вокруг находятся, от перегрева и других возможных повторных возгораний. Проводятся инженерные работы", - сообщил сотрудник пресс-службы управления.

В МЧС отметили, что сейчас данный локализованный участок находится под контролем. После того, как огонь будет потушен, специалисты займутся герметизацией. СотрудникиМинприроды региона занимаются оценкой экологической ситуации.

ООО "Русланойл" учреждено 10 лет назад, принадлежит ЗАО "Хит Р" (по данным ЕГРЮЛ). ООО владеет четырьмя лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых, а также пользование недрами.

МЧС Оренбургская область Красногорский Татарстан Аксютинское Русланойл
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