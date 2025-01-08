Поиск

Чернышенко назвал 2024 год рекордным по числу туристических поездок по России

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские и иностранные туристы с января по ноябрь 2024 года совершили рекордные 79,2 млн туристических поездок по России, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2024 года россияне и иностранные гости совершили 79,2 млн туристических поездок по стране. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя - за 23 года", - цитирует его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что растет поток путешественников из-за рубежа, особенно на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области - на 142%, а в Приморье - на 112%. Значительная часть из них - путешественники из Китая.

По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 млн турпоездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербург (5,8 млн). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край.

Сибирский федеральный округ в 2024 году стал лидером по приросту числа турпоездок среди регионов России, он составил более 16%, среди отдельных регионов лидирует Тыва, сообщил в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В 2024 году мы отмечаем две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где мы наблюдаем увеличение турпоездок более, чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов", - цитирует его пресс-служба.

По данным министерства, рост турпотока в регионы Сибири в 2024 году составил 16,4%, Южного федерального округа - 14,3%, Северо-Запада - 12,7%.

"Среди регионов лидерство по приросту удерживают Республика Тыва (+64,8%), Чеченская Республика (+58,8%), Рязанская область (+46,5%). Также высокие показатели отмечаются в Ростовской и Ульяновской области, Республике Чувашия, Смоленской, Омской, Оренбургской и Томской областях", - добавил министр.

В Минэкономразвития ожидают дальнейшего роста внутреннего туризма в 2025 году в том числе за счет расширения числа горнолыжных курортов и трасс.

"Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и в Хабаровском крае. Также в этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов и будут построены два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе", - сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Чернышенко Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб на Кубани отчитался о спасении 155 загрязненных мазутом птиц за сутки

Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

На атакованном дронами промпредприятии в Энгельсе есть повреждения

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в саратовском Энгельсе

Разлив мазута в Керченском проливе

Восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружено на побережье Крыма

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Что произошло за день: вторник, 7 января

Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата
Разлив мазута в Керченском проливе

Более 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Более 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе161 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5666 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });