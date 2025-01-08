Что произошло за день: среда, 8 января

Режим ЧС в Энгельсе, оседание мелкой крошки мазута в Краснодарском крае, планы по откачке мазута на танкере "Волгонефть-239"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС введен в Энгельсе из-за увеличения площади пожара на предприятии после атаки БПЛА. При тушении погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС.

- Более 139 тыс. тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края. Между тем на пляжах начала оседать мелкая крошка мазута. В Крыму завершили уборку мазута на выявленных загрязненных участках, сообщили в МЧС России.

- На танкере "Волгонефть-239" восстановят систему подогрева для откачки мазута с кормовой части судна.

- "КазМунайГаз" по приглашению компании "ЛУКОЙЛ" обсуждает детали покупки НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в Болгарии.

- Российские и иностранные туристы с января по ноябрь 2024 года совершили 79,2 млн поездок по России, это рекорд, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- В Абхазии увеличили ограничения на подачу электроэнергии до 6 часов в сутки. Согласно новому графику, электричество будут отключать на всей территории республики на четыре часа днем и на два часа в ночное время суток.

- Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026. Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году.