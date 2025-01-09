Минобороны РФ сообщило о продвижении в ДНР после взятия Курахово

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские штурмовые группы при поддержке танков ведут наступление в Донбассе после установления контроля над городом Курахово, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"После взятия населенного пункта Курахово танковые экипажи мотострелкового соединения "Южной" группировки войск продолжают уничтожать бронетехнику, укрепления и личный состав ВСУ, поддерживая тем самым продвижение вперед российских штурмовых групп", - говорится в сообщении министерства.

"В ходе очередного выполнения задачи по поддержке продвижения мотострелковых подразделений танковые экипажи уничтожили ряд опорных пунктов и огневых точек противника, что помогает дальнейшему успешному наступлению российских военнослужащих", - сказано в сообщении.

6 января Минобороны РФ заявило, что город Курахово, важный логистический центр армии Украины, перешел под полный контроль РФ, российские войска вышли на оперативный простор.