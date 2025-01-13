Минобороны России сообщило об эвакуации жителей города Курахово в ДНР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные начали эвакуацию жителей города Курахово Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны России.

"Мотострелковые подразделения "Южной" группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжат работу по оказанию помощи и эвакуации местного населения и других перешедших под контроль населенных пунктов ДНР.

6 января Минобороны заявило, что город Курахово, важный логистический центр армии Украины, перешел под полный контроль России, российские войска вышли на оперативный простор.