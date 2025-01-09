МИД РФ осудил действия боевиков, направленные против руководства Чада

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Москве решительно осуждают действия боевиков, направленные против легитимного руководства Республики Чад, заявили в четверг в МИД РФ.

"8 января в центре столицы Чада, городе Нджамене, группа неизвестных лиц, предположительно членов группировки "Боко Харам", предприняла попытку проникновения на территорию президентского дворца. Силы безопасности отразили атаку и, по поступившей от официальных властей информации, ситуация на данный момент находится под контролем", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

"Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад", - заявили на Смоленской площади.